Samia Ghali a des échanges musclés avec JHE

Samia Ghali a indiqué avoir des échanges un peu tendus avec Jacques-Henri Eyraud, en ce moment.





Maire-adjointe de Marseille, Samia Ghali a avoué avoir des rapports difficiles avec le président de l'OM : "S'il doit rester à son poste ? Ce n'est pas à moi de le dire. À lui de voir s'il est à l'aise à l'OM. Je dis juste qu'il y a un malaise profond avec les supporters. On ne peut pas les mépriser à ce point et dire, par exemple qu'il y a trop de Marseillais au sein du club. Je rêve... Je n'ai jamais vu un chef d'entreprise local venir expliquer qu'il y a trop de Marseillais dans sa boîte."





"Il faut regagner la confiance"

Elle a admis s'être accrochée avec JHE : "Je ne vous cache pas qu'on a des échanges un peu durs en ce moment ! Il me dit ce qu'il pense et moi aussi. On ne peut pas mettre tous les supporters de l'OM dans le même sac, ce n'est pas sérieux. Quand ils mènent des actions solidaires et sociales, il ne s'en est jamais plaint. Aujourd'hui, il faut ramener le calme. Sans ça, ça ne pourra pas durer. Et celui qui a le plus à perdre dans cette histoire, c'est Jacques-Henri Eyraud." Et de poursuivre : "S'ils sont toujours les bienvenus ? Je ne me permettrais pas de dire ça. À eux de voir s'ils se sentent bien. Mais je pense qu'il y a une rupture de confiance entre les supporters et eux. Il faut la regagner. Quand j'ai rencontré les différents groupes (mercredi), j'ai demandé qu'on retrouve un apaisement. Les supporters veulent être respectés et ils ont envie que leur club brille."



Jacques-Henri Eyraud est contesté de toute part, ce début d'année. Il est difficile d'imaginer que cela puisse rester en l'état.