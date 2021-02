Steve Mandanda (35 ans) a commenté le départ d'André Villas-Boas. Il était informé de sa démission et ne paraît pas lui en vouloir.





"J'étais plus ou moins au courant parce qu'on a eu une longue conversation la veille", a déclaré le gardien de l'OM en conférence de presse. Il semble particulièrement apprécier le Portugais : "La deuxième saison s'est moins bien passée que la première. Ça ne change en rien ce que je pense du coach, que ce soir humainement ou techniquement. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui nous a beaucoup apportés. Il a énormément fait pour nous. Moi, comme beaucoup de personnes dans le vestiaire, étions déçus de son départ. C'est le milieu qui veut ça, ce sont des choses qui se sont passées entre lui et la direction. C'est dommage que ça se termine comme ça. C'est quelqu'un que j'apprécie et que j'aime énormément."





"Il nous a expliqué les raisons"

Il n'a pas voulu dire le contenu de la discussion, lorsqu'il a annoncé son départ : "Je ne parle pas de ce qu'il se dit dans le vestiaire. C'est une déception, il nous a expliqué les raisons. Il nous l'a appris collectivement. On est professionnels et un match arrivait (face à Lens, mercredi) donc on n'a pas eu trop le temps de gamberger, ça s'est fait dans la précipitation. Nasser (Larguet) et son staff nous ont rejoints le lendemain et on a joué."



Mandanda a pris part à 576 matchs avec l'OM, depuis son arrivée. Il a pourtant rarement autant d'agitation.