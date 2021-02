Larguet donne des nouvelles de Milik

Face à la presse, Nasser Larguet a donné des nouvelles des joueurs blessés. Arek Milik (26 ans) est incertain (pas encore forfait) pour le Clasico.





"On essaye de ménager certains joueurs, il est trop tôt pour dire qui sera apte ou pas dimanche. On a envie d'avoir tous les joueurs sur le terrain mais parfois il faut savoir les faire souffler, même une journée, en les laissant aux soins. On attend encore, on est à deux jours du match", a déclaré le responsable du centre de formation de l'OM. Quant à Milik, il a ressenti une douleur à la cuisse et se soigne : "Il est entre les mains des médecins, on saura demain, on essaye d'être prudents avec lui. Rongier ? Il est en retour, ça va peut-être être un peu juste."



Blessé au mollet, Jordan Amavi est quant à lui encore forfait.