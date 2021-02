Vente OM : Bouhafsi en a marre de démentir

Mohamed Bouhafsi a brièvement réagi à la rumeur d'une vente de l'OM, sur Twitter.





"Un commentaire ? Non aucun. Marre de parler de la même chose depuis 2 ans, de me répéter. Dans tous les cas les haters insultent donc marre, fatigué et lassé", a publié le journaliste de RMC.



À sa façon, Bouhafsi se mouille aussi. De quoi rendre sceptique sur les informations du matin.