Florian Thauvin (27 ans) serait disposé à faire un effort pour rejoindre le Milan AC.





Selon les informations rapportées par TMW, le milieu offensif de l'OM fait du club lombard sa priorité, en vue de l'été prochain. Il serait prêt à réduire son exigence de salaire de 3,5 millions d'euros nets par an, pour le rejoindre. Le média précise toutefois que les commissions attendues par son entourage pourraient poser problème.



D'après Nicolo Schira, Flotov espérait 4 millions d'euros nets par an pour prolonger à l'OM. Il perçoit pour l'instant 2,5 millions d'euros nets annuels, plus des bonus. Cela donne donc l'impression que ses demandes se rapprochent de ce que peuvent lui proposer les dirigeants marseillais.



Thauvin disputé 265 matchs avec l'OM, inscrit 85 buts et délivré 52 passes décisives, depuis 2013.