Rolland Courbis a donné son avis sur les débuts d'Arek Milik (26 ans). Il a jugé le Polonais intéressant.





"J'attendais de voir ça avec impatience, je trouve que ses 60 minutes sont intéressantes. Avec en plus l'utilisation qu'il a eu la chance d'avoir. On lui a mis un copain à côté de lui, Germain, on lui a mis un copain à droite et un autre à gauche. Donc il se sent moins orphelin que Benedetto qui doit être mécontent de voir ça...", a déclaré l'ancien coach de l'OM au micro de RMC.





"L'association avec Benedetto peut être très bonne aussi"

Et d'ajouter : "Sur ses 60 minutes, alors qu'on sait qu'il est peut-être à 50 % de ses possibilités, quand on voit sa présence, son gabarit, le but qu'il marque en taclant, en partant au bon moment sans se mettre hors-jeu en renard des surfaces... Je reste persuadé que son association avec Germain, il faudra la renouveler. Mais l'association avec Benedetto peut être très bonne aussi."



Milik devrait disputer son premier Clasico, dimanche soir.