Infirmerie : des nouvelles de Rongier et Amavi

Valentin Rongier et Jordan Amavi pourraient manquer le Clasico, dimanche.





Dans son édition du jour, L'Equipe fait le point sur les blessés phocéens. Selon ses informations, Valentin Rongier reste gêné par sa tendinite et sa participation à la rencontre face au PSG est incertaine. Il en est de même pour Jordan Amavi, lequel peine à se remettre de sa blessure au mollet.



Nasser Larguet pourra en revanche s'appuyer sur le retour des suspendus (Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Michael Cuisance et Saif-Eddine Khaoui), ainsi que sur Olivier Ntcham, la nouvelle recrue. L'ancien joueur du Celtic est toutefois à court de rythme car il a peu joué ces derniers mois et ne devrait pas démarrer le match.



Côté parisien, Abdou Diallo et Marco Verratti seront bien présents. Keylor Navas ne sera pas là.