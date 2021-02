Vézirian affirme que l'OM est vendu

Thibaud Vézirian affirme que Frank McCourt a trouvé un accord avec KHC (Kingdom Holding Company) pour la vente de l'OM.





Sur sa chaîne Youtube, le journaliste affirme que les réunions de Noël, qui se seraient faites à Ryad, en Arabie saoudite, ont abouti sur un accord. Le club pourrait changer de mains dans les prochaines heures, un communiqué de presse serait déjà prêt à être publié. Le nouveau propriétaire serait KHC (Kingdom Holding Company), la holding d'Al-Walid ben Talal.



"Je ne ferai plus capoter la vente, je n'embêterai plus personne puisque les discussions touchent à leur fin. Tout semble terminé. Ce n'est pas ma voix qui embêtera les acheteurs et les vendeurs dans leur négociation secrète", lâche Vézirian. Il pense également que l'accord sur les droits TV trouvé jeudi a accéléré la vente. Il répète que DP World, qui possède déjà le port de Fos-sur-Mer viendra "aider ou sponsoriser", et pourrait contribuer à "contourner le fair-play financier". Jean-Claude Darmon aurait notamment tenu un rôle dans cette transaction.



Info ou intox ? Le journaliste se mouille en tout cas et joue sa réputation. La réponse va donc très vite tomber.