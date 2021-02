Rolland Courbis s'est exprimé sur le projet 'OM Champions', qui semble avoir disparu du vocabulaire de Jacques-Henri Eyraud. Il regrette notamment que les Phocéens aient manqué leur retour en C1.





"Ce qui est dommage, c'est d'avoir raté le retour en Ligue des champions si lamentablement, en étant ridicule. Personne ne peut être fier de cette équipe, qu'on ne voit pas progresser, ni individuellement ni collectivement", a confié l'ancien entraîneur de l'OM à So Foot. Il pense toutefois que le match de dimanche, face au PSG, peut inverser la donne : "Il faut rapidement retrouver sérénité et confiance, mais je préfère attendre le Classique avant de trop me prononcer. Une victoire dimanche, ça peut déjà changer beaucoup de choses."



Les Olympiens ont fait preuve de beaucoup de caractère pour se remettre des événements de cette semaine. Il leur faudra faire plus pour espérer l'emporter face aux starlettes parisiennes, dimanche.