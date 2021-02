Fabrizio Ravanelli considère qu'Arek Milik (26 ans) est le meilleur attaquant en Ligue 1.





"Milik, s'il est en condition physique et qu'il n'a pas de blessure, en France, il n'y a pas d'avant-centre comme lui, a déclaré l'ancien attaquant italien sur l'antenne de RMC. Ni à Paris, ni à Lille, ni à Lyon. C'est le numéro 1, il est bien sûr plus fort qu'Icardi. C'est un joueur extraordinaire, ses qualités sont incomparables. En Italie, tout le monde dit encore aujourd'hui que c'était un des meilleurs avants-centres du championnat. C'est le meilleur attaquant dans le football français."



Milik a en tout cas trouvé la faille contre Lens, mercredi soir. On espère qu'il sera en mesure de faire pareil face au PSG, dimanche, au stade Orange Vélodrome. Attention quand même aux déclarations d'avant-Clasico. On sait combien elles peuvent inverser une dynamique...