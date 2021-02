Sur les médias de l'OM, Olivier Ntcham (24 ans) a confié son enthousiasme, suite à sa signature.





Le milieu de terrain a évoqué un "immense plaisir" de signer dans le club phocéen : "L'Olympique de Marseille c'est le plus grand club de France, avec la plus grosse ferveur et les plus grands supporters. (...) C'est un nouveau challenge pour moi." Il a également expliqué ce qu'il pouvait apporter : "Ce que je peux amener ? Avoir un joueur comme moi qui a joué beaucoup de matches en Ligue des Champions ou en Europa League, je pense que c'est toujours un atout. Je vais apporter ma personnalité déjà, le dynamiser, apporter beaucoup de positivité, j'espère qu'on fera de grandes choses ensemble."



Malgré son jeune âge, Ntcham dispose d'une belle expérience européenne, puisqu'il a disputé 22 matchs d'Europa League (y compris les qualifications) et 21 de Ligue des Champions. En Premiership, ces dernières années, il a inscrit 13 buts et délivré 5 passes décisives en 79 rencontres.