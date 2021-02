OM-PSG : le nom de l'arbitre est connu

Benoit Bastien arbitrera la rencontre OM-PSG, dimanche.





La LFP a communiqué les noms des arbitres retenus pour la 24e journée du Championnat de France. Benoit Bastien aura la charge de diriger le Clasico, au stade Orange Vélodrome. On ne peut pas dire que ce soit une bonne nouvelle, au regard du bilan très négatif que présente le club phocéen avec lui. Il est également réputé pour sortir de nombreux cartons, et le match s'annonce chaud.



Bastien sera assisté par Frédéric Haquette et Hicham Zakrani, sur les lignes de touche, tandis que Johan Hamel tiendra le rôle de quatrième arbitre. La vidéo sera assurée par Antony Gautier et Wilfried Bien.