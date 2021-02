La LFP a confirmé l'accord avec Canal (Officiel)

La LFP a publié un communiqué confirmant qu'elle s'était entendue avec la chaîne cryptée, pour les droits TV de la fin de la saison.





"La Ligue de Football Professionnel et le Groupe CANAL+ annoncent un accord global concernant les droits audiovisuels de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT pour la saison 2020-2021.



À partir de la 25e journée de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT, et jusqu'à la fin de la saison 2020-2021, le Groupe CANAL+ disposera à chaque journée des droits audiovisuels exclusifs, en direct et en intégralité, de l'ensemble des matchs de Ligue 1 Uber Eats et de huit des dix matchs de Ligue 2 BKT.



Outre les droits de ces matchs, le Groupe CANAL+ disposera de l'intégralité des droits magazines en semaine et le week-end.



À la suite de l'appel d'offres déclaré infructueux cette semaine, la Ligue de Football Professionnel et le Groupe CANAL+ se félicitent d'avoir trouvé une solution globale permettant d'exposer les matchs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT à un large public pour la saison 2020-2021", indique son message.



RMC a quant à lui indiqué que Canal s'était engagé à verser 200 millions d'euros, d'ici la fin de la saison. Les droits TV totaux devraient donc atteindre 670 millions d'euros, soit environ 600 millions de moins que ce qui était prévu.