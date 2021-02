Perquisitions dans les locaux des Ultras et des Winners

Les enquêteurs ont procédé à des perquisitions dans les locaux du Commando Ultra et des South Winners, ce jeudi. Elles font suite aux violences survenues samedi, à la Commanderie.





D'après les informations rapportées par 20 Minutes, les enquêteurs de la sureté départementale ont réalisé des perquisitions dans les locaux des deux groupes de supporters. Ils chercheraient à déterminer le rôle qu'ils ont pu jouer dans l'organisation de la manifestation de samedi. Cette action fait suite à la mise en détention provisoire de 8 personnes arrêtées sur place, et au contrôle judiciaire de 6 autres. Leur procès se tiendra le 24 février.



Mercredi, six groupes de supporters ont signé un communiqué commun, condamnant les violences : "Nous regrettons les violences d'autant que notre action aurait été encore plus forte sans celles-ci", ont-ils écrit. Et d'ajouter : "Nous voulions montrer déception et amertume, mais ces deux sentiments ont laissé la place à une colère pour certains."



Pour rappel, la préfète des Bouches-du-Rhône a évoqué la possible dissolution d'associations, si leur responsabilité dans ces événements est prouvée.