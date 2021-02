Larguet sera sur le banc contre le PSG

Nasser Larguet sera à nouveau sur le banc de touche de l'OM lors du Clasico, dimanche soir.





D'après les éléments recueillis par La Provence, Nasser Larguet sera aux commandes face au PSG, dimanche. Il sera accompagné par le même staff qui l'a suivi à Lens, à savoir Philippe Anziani, Maxence Flachez, Laurent Spinosi et Jérémy Marec.



S'il est impossible d'en tirer des enseignements sur le nom du futur entraîneur, cette information ne va pas à l'encontre de celle annonçant des contacts avec Jorge Sampaoli. En poste à l'Atlético Mineiro, l'Argentin n'a pas terminé sa saison et ne sera pas disponible avant le 26 février. Sous réserve que les Phocéens optent vraiment pour lui, Larguet pourrait donc au moins rester coach de l'équipe première lors des 5 prochains matchs (PSG, Auxerre, Bordeaux, Nice et Nantes).



Critiqués depuis plusieurs semaines, les joueurs phocéens auront quant à eux certainement à coeur de montrer ce qu'ils valent, face aux Parisiens.