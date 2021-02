Accord de principe trouvé avec Sampaoli ?

L'OM aurait trouvé un accord de principe avec Jorge Sampaoli, pour une prise en mains de l'équipe, fin février.





Selon les renseignements relayés par As, les dirigeants marseillais se sont entendus avec l'Argentin, en vue d'une arrivée au terme du championnat brésilien, soit après le 26 février. Ils apprécieraient notamment son amour du jeu offensif et seraient prêts à attendre qu'il soit disponible.



Info ou intox ? Les noms de Maurizio Sarri et Rafael Benitez sont également cités par le média, lequel précise que l'Italien a décliné l'offre phocéenne.