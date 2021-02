Ménès espère une belle audience pour le Clasico

Pierre Ménès espère que l'audience du Clasico va donner envie à des télévisions d'investir dans le football français.





"On jugera le club de la capitale lors du Classico, qu'on aura le bonheur de vivre sur Canal dimanche soir. Un match qui, je l'espère, fera une belle audience chez nous pour, peut-être, redonner envie à tout le monde d'investir à nouveau dans le foot français...", a-t-il publié sur son blog.



Pour rappel, le match se jouera dimanche soir et sera à la fois retransmis sur Canal+ et Téléfoot. Le match aller avait été remporté par l'OM, avec de grosses tensions sur la pelouse, avec 17 cartons distribués, dont 5 rouges. Les retrouvailles entre Neymar et Alvaro Gonzalez, au Vélodrome, s'annoncent notamment bouillantes.