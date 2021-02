La piste Moreno confirmée ?

Saber Desfarges, journaliste de Téléfoot, a confirmé l'intérêt porté par l'OM pour Robert Moreno. Il a néanmoins indiqué qu'il ne s'agissait pas de la priorité.





"Robert Moreno dans la short list de l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria apprécie le profil de l'entraîneur espagnol, mais il n'est pas la piste numéro 1. Robert Moreno, lui, n'est pas insensible à l'intérêt de l'OM", a-t-il publié sur son compte Twitter.



Une information qui fait froid dans le dos, alors que Moreno n'a passé que 13 matchs (5 victoires, 3 nuls et 5 défaites) sur le banc monégasque, avec un effectif pléthorique et sans véritable pression. Sa réussite avec la Roja (7 victoires et 2 nuls en 9 rencontres) paraît bien légère dans l'idée de prendre les rênes d'un club comme l'OM.



Espérons que Longoria y réfléchisse à deux fois...