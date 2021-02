Pablo Longoria est revenu sur les événements des derniers jours. Il admet que la période est compliquée, mais ne baisse pas les bras.





"C'est une période très difficile pour nous. Vraiment difficile. Après tout ce qui s'est passé samedi et (mardi) avec le départ du coach, j'ai ma propre analyse, mais j'ai beaucoup de Respect pour tous les coachs avec qui j'ai travaillé. (André Villas Boas) a fait un bon travail à l'intérieur de l'OM. Je ne peux avoir que du respect. Tout ce qui s'est passé avec les supporters, c'est une question difficile à gérer. Il y a eu beaucoup d'émotions ces derniers jours. Maintenant, on va chercher à mettre un dispositif d'urgence pour gérer le match de (hier) et de toute façon, on doit continuer à travailler pour le futur surtout. On a fait un mercato très satisfaisant et je crois que c'est important de penser à l'avenir pour être à la hauteur des attentes des supporters, car le club est au-dessus de tout", a déclaré l'Espagnol au micro de Téléfoot.



Longoria va désormais devoir négocier la venue d'un coach capable de tirer le meilleur de ce groupe.