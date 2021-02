Eric Di Meco considère que c'est à Pablo Longoria de trouver le technicien qui s'inscrira dans son projet.





"Les événements de samedi et le départ de Villas-Boas sont liés. La montée en puissance de Longoria est là, il est la bouée de sauvetage d'Eyraud. Par lui peut passer le salut de la reconstruction, c'est-à-dire de pouvoir faire des coups et de trouver un coach. Je pense que Longoria a voulu marquer son territoire avec Villas-Boas. Le choix de l'entraîneur devra être le choix de Longoria. Longoria doit trouver son Galtier", a déclaré l'ancien défenseur de l'OM sur les ondes de RMC.



Plusieurs rumeurs ont alimenté les gazettes, ces dernières heures, mais elles ne sont pas toutes séduisantes (loin de là). On espère que le directeur du football se montrera aussi inspiré qu'il l'a été lors de son mercato hivernal, même s'il est évident que les événements de samedi ne lui faciliteront pas la tache.