Larguet a apprécié l'apport de Milik

Nasser Larguet s'est exprimé sur la performance réalisée par Arek Milik (26 ans), mercredi soir, face au RC Lens. Il considère qu'il a beaucoup apporté.





"C'est l'une des satisfactions. Cela a été une découverte pour moi. Il a beaucoup pesé, a amené un point de fixation intéressant. Cela a permis à Thauvin d'être un peu plus libre, à Payet d'en profiter. C'est un bon apport offensif pour l'OM", a déclaré le technicien face à la presse, après la rencontre.



Le Polonais a profité du déplacement dans le Nord pour inscrire son premier but sous les couleurs phocéennes. Associé à Valère Germain, il a posé des problèmes à la défense lensoise. On peut imaginer qu'il va gagner peu à peu en rythme et se montrer de plus en plus dangereux pour les adversaires.



Milik a rt, marqué son premier but depuis le 7 octobre (avec la Pologne face à la Finlande).