Payan veut bien vendre le Vélodrome

Benoît Payan a confirmé qu'il souhaitait vendre le stade Orange Vélodrome.





Lors d'un live organisé sur Facebook, le maire de Marseille a indiqué qu'il voulait vendre l'enceinte du boulevard Michelet : "Le stade, je veux le vendre parce qu'il me coûte trop d'argent. Je veux le vendre, car il est une gabegie financière. Je l'ai dit quand j'étais dans l'opposition. Je le ferai si je trouve un acheteur. Je me débrouillerai dans les mois, les années qui viennent pour trouver un acheteur. Le stade, ce n'est plus possible."



Dans le contexte actuel, on peut imaginer que l'OM ne se précipitera pas. Néanmoins, un rachat paraît inéluctable, à moyen terme et cela pourrait séduire les éventuels acquéreurs du club.