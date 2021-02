Nasser Larguet a tenu à voir le positif, après le nul obtenu par l'OM à Lens (2-0).





"Quand on mène on peut avoir des regrets, mais le nul est mérité sur l'ensemble du match, on aurait même pu perdre en deuxième mi-temps. J'ai aimé la générosité et l'engagement que les joueurs ont mis, même si ça a été très difficile à la fin. Je leur tire un grand coup de chapeau", a déclaré le responsable du centre de formation olympien en conférence de presse d'après-match. Il déplore bien sûr que le RCL soit revenu, mais se satisfait du nul : "Sur les dix premières minutes de la seconde période, on savait que Lens allait remettre un coup de collier. Même en revenant à 2-1, on a eu un ballon de 3-1. Il y a des regrets certes, mais sur l'ensemble du match, quand vous analysez les situations, le nul est mérité, je le répète. Un point dans le contexte actuel, c'est très bien."



Il a admis que les joueurs phocéens avaient eu du mal, physiquement : "Je suis convaincu qu'il y a un lien entre le physique et le mental. Vous avez vu ce qui s'est passé samedi dernier(à La Commanderie) puis la démission du coach, tout ça joue." Il a apprécié filer un coup de main à cette équipe : "Quelques heures, même (il sourit). Les garçons étaient marqués, moi aussi. Mentalement, ils étaient en difficulté, mais mettre au coeur du sujet le collectif, c'était important."



L'OM a maintenant rendez-vous avec le PSG, dimanche soir. On ne sait pour l'instant pas qui sera sur le banc à cette occasion.