Dimitri Payet (33 ans) a livré son analyse du match nul (2-2) obtenu par l'OM à Lens.





"La première chose qu'on voulait faire, c'était montrer un visage cohérent. Il y a eu de la générosité, on a démontré, surtout sur la première période, qu'en étant plus compact dans le jeu et les duels, on pouvait faire de bonnes choses avec les deux buts. Malheureusement, la seconde période est à revoir et on le paie avec seulement le point du nul", a déclaré le Réunionnais au micro de Téléfoot.



Les Marseillais sont parvenus à faire un match correct, ce qui n'est pas anodin, compte tenu des circonstances. Ils ont toutefois décroché en seconde période.