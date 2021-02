Abel Ferreira également ciblé ?

L'OM s'intéresserait à Abel Ferreira, pour la succession d'André Villas-Boas.





Selon les renseignements publiés par TMW, le club phocéen pense à l'entraîneur de Palmeiras, dans le cadre de la succession d'AVB. Passé par les rangs de Braga et du PAOK Salonique, il a gagné la Copa Libertadores avec la formation brésilienne, qu'il a prise en mains en cours de saison. Sur son banc, il a totalisé 10 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites en 15 rencontres, toutes compétitions confondues.



Pablo Longoria creuse visiblement des pistes assez exotiques, puisqu'il semble qu'il pense aussi à Jorge Sampaoli (Atletico Mineiro). Les cibles prestigieuses évoquées ces derniers jours paraissent n'avoir rien donné et le directeur du football semble enclin à faire un pari...