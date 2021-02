Latour est convaincu que Villas-Boas a menti

Bertrand Latour considère qu'André Villas-Boas n'a pas dit la vérité, au sujet de son départ de l'OM. Il pense qu'il a fui le contexte marseillais et a lâché le club.





"Ça ternit son bilan. Il quitte le club à la veille d'un match important dans une période qui est très difficile. C'est difficile de faire fi du contexte qui est très défavorable en ce moment. Vous ne m'empêcherez pas de penser que c'est une fuite de la part d'André Villas-Boas. Quand on est autant attaché au club qu'il le dit, on ne quitte pas l'Olympique de Marseille parce qu'Olivier Ntcham a remplacé Morgan Sanson. Cela n'existe pas ou alors on ne le fait pas dans ce timing-là. Je pense que cette journée comptera dans son bilan et pas de manière favorable", a lancé le journaliste sur la chaîne L'Équipe.



On en oublierait presque qu'André Villas-Boas avait aussi obtenu des renforts intéressants, ce mercato.