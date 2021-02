Moreno également sur la short-list ?

Nabil Djellit croit savoir que Robert Moreno est en lice, pour la succession d'André Villas-Boas.





D'après le journaliste de France Football, le club olympien pense à Robert Moreno, pour entraîner son équipe première. À moins que ce ne soit le technicien qui se soit proposé : "C'est parti pour la pléiade de noms qui vont être évoqués autour de l'OM. Dans l'oreillette, on vient de me parler de Roberto Moreno dit l'ex-Mannequin de Monaco. Il est espagnol, jeune et aime le football à la Guardiola. Qu'en pensez-vous ?"



Moreno n'a pour ainsi dire pas d'expérience réussie en club. Son passage à Monaco s'est réduit à 13 matchs, dont 3 nuls et 5 défaites. On imagine bien mal un coach avec un vécu aussi léger sur le banc de l'OM. Espérons que Pablo Longoria ait davantage d'idées...