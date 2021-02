Tapie s'en prend à nouveau à Eyraud

Bernard Tapie a lancé une nouvelle salve contre Jacques-Henri Eyraud. Le boss considère qu'il est temps pour JHE de laisser la place de président.





"Le fait est que jamais le club n'a perdu autant d'argent, jamais le club n'a fait des transferts aussi nuls. Des engueulades entre joueurs, des supporters en colère qui dérapent, un entraîneur qui se barre au milieu de sa mission, puis qui finalement est foutu dehors ! Non sérieusement il faut arrêter. Eyraud a fait la démonstration qu'il était certainement doué pour plein de choses, mais pas pour diriger un club de football comme l'Olympique de Marseille. Je pense qu'en homme intelligent qu'il est, il doit se montrer raisonnable et partir", a déclaré Tapie dans les colonnes de La Provence. Et de conclure : "Il est temps qu'il laisse sa place."



Jacques-Henri Eyraud ne compte pour ainsi dire aucun soutien, en dehors de... Frank McCourt. Il reste à voir jusqu'où l'Américain l'appuiera, alors que la situation paraît apocalyptique.