Match Lens-OM : heure, chaîne, streaming... tout ce qu'il faut savoir

Après la terrible journée de mardi qui a vu l'entraîneur André Villas-Boas poser sa démission et être mis à pied quelques heures plus tard par la direction, l'OM doit aussi penser au terrain. Mauvaise nouvelle : il y a un match dès ce soir, à Lens pour le compte de la 23e journée.





L'OM se déplace sur le terrain de Lens, ce soir, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Le contexte est terrifiant, après les violences survenues samedi à la Commanderie et la mise à pied d'André Villas-Boas, annoncé mardi. Nasser Larguet, qui assure l'intérim, va devoir se passer des services de Leonardo Balerdi, Michael Cuisance, Pape Gueye et Saif-Eddine Khaoui, lesquels sont suspendus. Jordan Amavi est quant à lui toujours indisponible et Olivier Ntcham est arrivé trop récemment. Côté lensois, seul Ignatius Ganago est déclaré absent.





Streaming Lens - OM, à quelle heure voir le match et sur quelle chaîne ?

En plus de la tension qui règne au sein du club de l'Olympique de Marseille, la crise des droits télé bat son plein... Difficile de s'y retrouver entre les ex-diffuseurs et les futurs repreneurs. Quoi qu'il en soit, pour ce soir, le match sera retransmis sur Téléfoot Stadium 2. Le multiplex étant sur la chaîne principale Téléfoot. Pour le Classique de dimanche prochain, le mystère reste entier pour le moment...





Les compos probables de Lens-OM

Le onze probable de l'OM : Mandanda - Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Sakai - Thauvin, Kamara, Rongier, Payet - Milik, Benedetto.

Les remplaçants possibles : Pelé, Ngapandouetnbu, Nagatomo, Perrin, Souaré, targhalline, Ntcham, Bertelli, Sciortino, Luis Henrique, Germain.



Le onze probable du RC Lens : Leca - Gragit, Fortes, Medina - Clauss, Doucouré, Fofana, Haïdara - Sotoca, Kakuta, Banza.

Les remplaçants possibles : Farinez, Badé, Boura, Michelin, Sylla, Cahuzac, Mauricio, Pereira da Costa, Jean, Kalimuendo.





Les arbitres du match

Willy DELAJOD sera l'arbitre principal de la rencontre. Il sera assisté de Philippe JEANNE et Erwan FINJEAN. Le 4e arbitre sera Thomas LEONARD et du côté de la VAR, Stéphanie FRAPPART sera assistée d'Alexandre CASTRO.





Le prono de Footmarseille

Étant donné la situation et la défaite déjà concédée contre les Nordistes au stade Orange Vélodrome, il y a quelques jours, la victoire paraît peu évidente. Misons sur un match nul 1-1, avec le premier but d'Arek Milik. Espérons surtout que l'équipe évite le naufrage. On verra ce soir si ce groupe a du caractère.





Le programme complet de la 23e journée de Ligue 1

Les matchs à 19h00 :

19h00 - Multiplex - 23e journée sur Telefoot

19h00 - Bordeaux - Lille sur Telefoot Stadium 4

19h00 - Reims - Angers sur Telefoot Stadium 5

19h00 - Rennes - Lorient sur Telefoot Stadium 6

19h00 - Metz - Montpellier sur Telefoot Stadium 7

19h00 - Strasbourg - Brest sur Telefoot Stadium 8



Les matchs à 21h00 :

21h00 - Multiplex - 23e journée sur Telefoot

21h00 - Dijon - Lyon sur Telefoot Stadium 1

21h00 - Lens - Marseille sur Telefoot Stadium 2

21h00 - Saint-Etienne - Nantes sur Telefoot Stadium 3

21h00 - PSG - Nimes sur Canal +

21h00 - Monaco - Nice sur Canal + Sport