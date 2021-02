Vente OM : Vézirian en remet une couche

Thibaud Vézirian assure depuis plusieurs semaines que la vente de l'OM est en marche. Il a notamment indiqué que DP World tiendrait un rôle dans la future direction.





"J'ai l'impression que fin février, on pourrait aboutir à la fin des négociations et aux signatures ultimes. Ça va un peu plus vite que prévu. Après, il faudra l'officialisation, mais pour la date que vont choisir les vendeurs et des acheteurs, je n'en sais rien. (...) En tout cas, on est bien sur un deal colossal qui comprend le stade aussi, qui va faire un bien fou au football français et générer certainement de droits télés plus solides à l'avenir", a déclaré le journaliste sur sa chaîne Youtube.





"Ce sont des Émiratis de Dubaï"

Et d'ajouter quelques précisions : "Une autre petite info, il y aura bien dans les signatures - les aides financières - sponsors - partenaires, vous utilisez le mot que vous voulez, DP World. C'est une grande société qui gère notamment le port de Marseille Fos, et des dizaines dans le monde entier, ce sont des Émiratis de Dubaï qui viendraient aider financièrement le futur OM racheté afin de devenir un très grand club. C'est donc très carré et très sérieux. Un deal colossal se met en place. Je suis un optimiste, mais je prends des précautions, tout est très bien parti, mais on a vu ce week-end que ça pouvait se retourner vite. Il manque encore quelques détails et d'ultimes signatures."



Il paraît difficile de discerner le vrai du faux, concernant la possible vente de l'OM. Dans son communiqué, Frank McCourt n'a pas donné l'impression qu'il était prêt à partir, dimanche.