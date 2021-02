Di Meco président de l'OM ? Il répond

Eric Di Meco a réagi à l'idée d'être nommé président de l'OM, à la place de Jacques-Henri Eyraud.





"Je l'ai souvent dit : non, et à plusieurs titres. Tu ne peux pas être à l'intérieur et à l'extérieur de la machine. Quand je parle à la radio, si j'ai une arrière-pensée, je ne suis plus crédible. J'ai un pote qui m'a appelé mardi, et il m'a dit : ‘Ah je t'ai entendu lundi, c'est top et tout. Mais il y a quoi comme projet derrière ?'. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de projet. On m'a demandé ce que je pensais. Je parle en tant que consultant média et ancien joueur, avec ce que je connais de cette ville et de ce club. Je ne parle au nom de personne. Sans arrière-pensées. Il est hors de question pour moi de postuler à quoi que ce soit. Ce n'est pas dommage. Faire ça, c'est un vrai métier. Avoir un réseau, des mecs qui travaillent pour soi... Être président, c'est un métier. Gérer n'importe quel club de football, c'est un métier. Mais pour gérer l'OM, ça l'est encore plus. Ce n'est pas la vie que je veux", a déclaré l'ancien latéral gauche au micro de RMC.



Pour rappel, Di Meco a tenu le rôle de manager de l'OM à partir de février 2000, aux côtés de Marcel Dib, qui était directeur sportif. Il avait notamment participé à faire venir Abel Braga, Marcelinho et Adriano. Il a été limogé en novembre 2000 par Robert Louis-Dreyfus.