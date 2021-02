Courbis se propose d'aider l'OM

Rolland Courbis serait prêt à accepter une mission de six mois, à la Commanderie, en vue de relancer l'OM.





Le consultant de RMC s'est dit prêt à aider son club de coeur, suite au départ d'André Villas-Boas : "Il y a des décisions qui ont été prises, mais il y a des exceptions. S'il y a 19 clubs qui m'appellent, je reste sur non. Si c'est l'OM, pour filer un coup de main, pour un service, c'est sûr que je réfléchirai à deux fois. C'est le seul endroit qui me ferait réfléchir. Les autres, non, non et non", a-t-il lancé sur l'antenne de la radio.



Pour rappel, Courbis a tenu les rênes de l'équipe olympienne entre 1997 et 1999 (pour 54 victoires, 28 matchs nuls et 24 défaites). Il a été condamné à deux ans de prison ferme dans l'affaire des comptes de l'OM pour "abus de biens sociaux, complicité d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux et complicité de faux". Si de l'eau a depuis coulé sous les ponts, il paraît peu vraisemblable que Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud lui donnent une nouvelle chance de coacher l'équipe première.