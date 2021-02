Alonzo se demande si les joueurs vont s'en remettre

Jérôme Alonzo craint que les joueurs marseillais ne se remettent pas des violences de samedi.





"La contestation existe, il faut l'entendre et c'est parfois utile. Après, il y a la contestation où tu te sens en danger, il y a l'intrusion et tu te sens en danger. J'ai connu cette intrusion à Paris. C'est quelque chose de traumatisant. Il faut des joueurs capables de s'en remettre et un joueur lambda ne peut pas s'en remettre. Ce n'est pas donné à tout le monde de le faire", a déclaré l'ancien gardien de but au micro de la chaîne L'Équipe.



On peut imaginer que le départ d'André Villas-Boas n'aura pas arrangé les choses. Selon L'Équipe du jour, certains joueurs ont été marqués par le départ du Portugais, d'autres abasourdis. Il faudra beaucoup de caractère à ce vestiaire pour ne pas sombrer, alors que la fin de saison est très, très loin et qu'il reste beaucoup de choses à faire.



Jérôme Alonzo connaît bien le contexte olympien, puisqu'il a défendu les couleurs de l'OM de 2015 à 2017.