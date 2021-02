Les premiers mots de Ntcham

Sur les réseaux sociaux, Olivier Ntcham (24 ans) a brièvement réagi à sa signature à l'OM.





"Je suis très heureux d'avoir rejoint la famille marseillaise ! C'est un plaisir d'honorer le maillot d'un grand club tel que Marseille !", a-t-il posté sur son compte Twitter.



Le milieu de terrain arrive dans un contexte bien délicat, avec le départ d'André Villas-Boas et après les violences qui sont survenues à la Commanderie. Il aura la charge de faire oublier Morgan Sanson, dans l'entrejeu phocéen, tout au moins numériquement. S'il n'a pas réussi un grand début de saison, il s'était montré à son avantage en 2018-2019 et 2019-2020. L'OM avait tenté de le recruter lors du mercato estival 2019, mais il avait été retenu par ses dirigeants.



Il a été très ciblé par les propos tenus par AVB, en conférence de presse. On peut imaginer que ses nouveaux coéquipiers auront à coeur de lui faire comprendre que les tensions entre le technicien et sa direction ont probablement d'autres origines que sa venue.