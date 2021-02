L'OM serait en contact avec Benitez

L'OM aurait établi des contacts avec Rafael Benitez, dans l'optique du remplacement d'André Villas-Boas.





Selon les renseignements recueillis par Simone Rovera, journaliste de la chaîne Téléfoot, l'OM a inscrit le nom de Rafa Benitez sur ses tablettes, pour remplacer AVB. Il indique qu'il y a déjà eu un premier contact entre les dirigeants et le technicien espagnol.



Pour rappel, Benitez a mis fin récemment à son aventure au Dalian Yifang FC (Chine) et est libre de tout contrat. Auparavant, il est notamment passé par les bancs du Real Madrid, de Naples, de Chelsea, de l'Inter Milan ou de Liverpool.



Les noms de Lucien Favre, Ernesto Valverde, Leonardo Jardim et Maurizio Sarri sont aussi évoqués. L'OM ne manque pas d'ambitions, pour la succession d'AVB.