Grimault annonce une vente rapide de l'OM

Dominique Grimault pense que l'OM sera vendu d'ici la fin de la saison.





Le journaliste a lâché des informations concernant une possible vente de l'OM, ce mardi. Il pense que le club va rapidement changer de mains : "Que le club soit vendu ? Il le faudrait. Oui il va être vendu. Quand ? Assez vite. On ne peut pas en dire plus. C'est dans les tuyaux oui. Avant la fin de la saison ? Oui. Avant les vacances de février ? Je ne pense pas. Ça va venir du côté du Golfe persique", a-t-il lancé sur la chaîne L'Équipe.



Les rumeurs sont nombreuses, on devrait voir assez vite si elles sont fondées.