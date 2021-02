Sarri priorité de l'OM pour succéder à AVB ?

Les dirigeants de l'OM feraient de Maurizio Sarri leur priorité pour la succession d'André Villas-Boas.





D'après les éléments recueillis par Foot Mercato, le club phocéen est déjà passé à l'attaque pour trouver le successeur du Portugais. Il se serait rapproché de Lucien Favre, mais l'ancien technicien du BVB ne souhaiterait pas venir en cours de saison. Il pourrait en revanche accueillir d'un bon oeil une signature l'été prochain.



Le média ajoute que Maurizio Sarri est également sur la short-list des décideurs olympiens. Il pense toutefois que l'Italien "n'est pas forcément convaincu par le projet marseillais et il n'a pas vraiment envie non plus de rejoindre l'OM en cours de saison". Il attendait jusque-là que la situation de clubs tels que la Roma, la Fiorentina ou le Napoli évolue afin de retrouver un poste. On peut imaginer que Pablo Longoria aura du mal à le persuader de venir. Mais sait-on jamais : l'Espagnol s'est révélé étonnant, lors du mercato.



Le moins que l'on puisse dire, c'est que le départ d'André Villas-Boas n'arrive pas au bon moment. Les prochaines semaines s'annoncent dans tous les cas bien compliquées.