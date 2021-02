Le dernier message de Villas-Boas

André Villas-Boas a livré un dernier message, suite à son départ de l'OM.





"C'était un an et demi magique et je porte beaucoup de souvenirs. L'OM est vraiment touchant. C'est dommage que l'histoire finisse comme ça, mais j'ai bien aimé. Vous avez un amour pour votre club qui est spécial et j'ai appris à aimer le club de la même façon que vous. Je l'ai toujours défendu", a déclaré le coach portugais à des supporters en quittant la Commanderie.



AVB quitte le club après 60 matchs passés sur son banc, dont 27 victoires.





ANDRÉ VILLAS BOAS VOUS LAISSE UN PETIT MESSAGE APRÈS SON DÉPART DE L'OLYMPIQUE DE MARSEILLE ! #TeamOM

