Villas-Boas mis à pied !

Nouvel épisode dans le feuilleton AVB : après avoir demandé à démissionner, le club n'a pas tardé à lui répondre, en le mettant à pied à titre conservatoire.

Après-midi très mouvementée encore une fois du côté de Marseille... Ce midi, André Villas-Boas a annoncé qu'il souhaitait quitter l'OM, suite au recrutement, qu'il n'avait pas validé, d'Olivier Ntcham. La réponse du club phocéen n'a pas tardé, les dirigeants n'hésitant pas à le mettre à pied à titre conservatoire, jugeant que les agissements et attitudes de l'entraîneur étaient devenues nuisibles "à l'institution Olympique de Marseille".











Le communiqué de l'OM

L'Olympique de Marseille annonce la mise à pied à titre conservatoire d'André Villas-Boas.



Cette décision conservatoire est devenue inévitable compte tenu de la répétition récente d'agissements et d'attitudes qui nuisent gravement à l'institution Olympique de Marseille et à ses salariés qui la défendent quotidiennement.



Les propos notamment tenus aujourd'hui en conférence de presse à l'égard de Pablo Longoria, directeur général chargé du football, sont inacceptables.



Son investissement exceptionnel ne saurait être remis en cause et a au contraire été salué par tous pendant ce mercato hivernal marqué par une crise sans précédent. D'éventuelles sanctions seront prises à l'encontre d'André Villas-Boas à l'issue d'une procédure disciplinaire.