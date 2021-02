Villas-Boas a aussi raconté l'attaque

Avant d'annoncer sa démission, André Villas-Boas a relaté les événements survenus samedi, à la Commanderie. Il pense que les joueurs et le staff ont eu de la chance.





"C'était dur, difficile à vivre. Il y a eu des actes de violence graves et à la fin on a été chanceux, parce qu'à un moment sur la passerelle il y avait 30-40 personnes, qui ont décidé de ne pas rentrer dans le bâtiment (des joueurs). Dix personnes sont entrées et c'était dur à vivre, mais on a été chanceux à ce moment-là, grâce à une bonne intervention des mecs de la sécurité et aussi une prise de conscience des personnes présentes. C'était un moment de choc, encore une fois on a été chanceux parce que personne n'a été blessé gravement. Maintenant c'est passé, il y a des actions judiciaires, mais oui c'est une chose qui va me rester en tête pour beaucoup de temps. C'est la frustration maximale qui pousse à des actes comme ça. Évidemment il y a des limites qui ont été dépassées. C'était dur", a-t-il déclaré face aux journalistes.



Quoi qu'il en dise, il est difficile d'imaginer que ces violences n'aient pas joué pour son départ. La semaine passée, le Portugais semblait s'être fait à l'idée de partir, en fin de saison. Il paraît dès lors peu envisageable qu'il impose ses choix de recrutement.