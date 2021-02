Villas-Boas demande à quitter l'OM

André Villas-Boas a présenté sa démission, suite à la fin du mercato. Il ne souhaitait pas du recrutement d'Olivier Ntcham (24 ans) et a décidé de partir. Il attend la réponse de ses dirigeants.





En conférence de presse, le coach portugais a annoncé qu'il souhaitait quitter l'OM sans indemnité. Il n'a été prévenu que le matin de l'arrivée de l'international Espoir, qu'il ne souhaitait pas dans son effectif : "C'est une décision pas prise par moi. C'est précisément un joueur auquel j'ai dit non. Je n'étais pas au courant, je l'ai appris en me réveillant et en allant sur le site numéro 1 de l'OM. J'ai présenté ma démission en disant que je n'étais pas d'accord avec la politique sportive. La direction n'a pas donné un feedback final avec tous les matchs. Je ne veux pas d'argent, je veux seulement partir", a-t-il déclaré aux journalistes présents.





"Je ne veux pas accepter ça"

Il assure que la raison de son départ est liée au mercato : "Ce club a déjà vécu deux trois ans de n'importe quoi sur les transferts et je ne veux pas accepter ça. Maintenant je suis focalisé sur Lens. C'est pour moi l'équipe de l'année. On ne va pas se préparer de la meilleure façon. Et on continue jusqu'à ce que la direction me demande de partir. (...) Rien à voir avec les incidents de week-end. C'est lié avec l'aspect sportif. Même le départ de Nemanja, j'étais informé le soir." Il s'est aussi dit responsable des résultats sportifs : "Quatre défaites d'affilée, ça ne m'est jamais arrivé dans ma carrière." Et de conclure : "Ils ont touché mon professionnalisme, je veux juste partir. Je ne veux rien de l'OM ou de Frank (McCourt)."



Il s'agit d'un véritable cataclysme, même si l'équipe n'obtenait pas les résultats souhaités. Les dirigeants se retrouvent dos au mur et il faudra trouver, très vite, un remplaçant.