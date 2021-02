Radonjic explique son départ

Nemanja Radonjic (24 ans) a donné des précisions sur son départ de l'OM pour le Hertha Berlin. Il estimait ne pas être sûr de jouer.





Le milieu offensif a expliqué pourquoi il avait

L'international serbe avait annoncé qu'il resterait à Marseille, cet hiver. Il a finalement opté pour un départ. Il s'en est expliqué : "Je n'avais aucune certitude claire avec l'OM, si je recommençais à jouer la semaine prochaine, même si j'avais fait de bons matchs. C'était l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai pensé à partir", a-t-il déclaré en conférence de presse.





"J'ai été chronométré à 37 km/h"

Il a présenté son profil aux Allemands : "Ma plus grande force est ma vitesse. J'ai une bonne qualité de dribble, je suis bon en face à face offensif, j'ai les deux pieds. (...) Je me sens en pleine forme et j'ai disputé cinq matchs avec l'OM en janvier. Il y a eu une mesure de ma vitesse lors du dernier match et j'ai été chronométré à 37 km/h", a-t-il poursuivi.



Radonjic avait inscrit 2 buts depuis le début du mois de janvier. Au total, il a joué 63 matchs, inscrit 8 buts et donné 2 passes décisives, avec Marseille. Il a été prêté avec une option d'achat de 12,5 millions d'euros.