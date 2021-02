Dans La Provence, l'ancien coéquipier d'Olivier Ntcham, Issa Cissokho, a décrit la nouvelle recrue de l'OM.





"Quels souvenirs j'ai d'Olivier Ntcham ? Celui d'un très bon joueur, alors prêté par Manchester City. (...) En plus d'être fort physiquement, il est techniquement habile, a une grosse frappe, est très bon dans les déplacements et les un contre un. Il a impressionné tout le monde par son âge et ses qualités footballistiques. (...) Son meilleur poste ? Derrière deux attaquants ou sur un côté dans un losange, à droite ou à gauche. Techniquement, il peut se mettre au service de ses partenaires. Il voit vite le jeu, est puissant, peut casser les lignes. Il est calme dans un vestiaire, on l'entend très peu. S'il reste dans son coin, il bosse beaucoup et est très à l'écoute. Il fera beaucoup de bien à l'OM par son aisance technique et sa faculté à jouer de l'avant."



Issa Cissokho a joué deux saisons avec Olivier Ntcham au Genoa, de 2015 à 2017. En deux saisons en Italie, le milieu de 24 ans avait disputé en tout 41 rencontres (pour 3 buts).



Prêté à l'OM jusqu'à la fin de la saison, Olivier Ntcham dispose d'une option d'achat dont le montant serait d'environ 6 millions d'euros. Au Celtic, après une première partie de saison correcte (21 matchs toutes compétitions confondues, 1 but, 2 passes décisives), le milieu n'a plus joué, notamment à cause du Covid-19 mais pas uniquement. Sa dernière apparition sur un terrain date du 23 décembre 2020.