L'ancien joueur de l'OM (1990-1991), Bernard Pardo, a pointé du doigt l'entraîneur portugais dans France Football.





"C'est tellement regrettable ce qu'on a vu. Attention, il ne faut pas mettre tous les supporters dans le même bateau. Mais on savait que ça finirait par exploser. Ca montait depuis plusieurs semaines. Pour moi, c'est André Villas-Boas qui est responsable de la situation actuelle. Quand on connaît ce club, quand on connaît le peuple marseillais, il est impossible d'annoncer à ce moment-là de la saison, quand ça ne va pas, que vous ne serez plus là la saison prochaine. Comment voulez-vous apaiser la situation en annonçant quelque chose comme ça ? Faire passer son intérêt personnel au moment où le club traverse une passe compliquée, c'est impossible. L'entraîneur doit fédérer, canaliser, entraîner tout le monde. D'autant que Marseille n'a pas un effectif de bas étage. (...) J'entends les critiques de Jacques-Henri Eyraud, mais ce n'est pas lui qui est sur le terrain. La direction fait ce qu'elle a à faire et la tâche est loin d'être simple. Vraiment, c'est regrettable. Et la situation risque de se compliquer si rien ne change."



La semaine dernière, André Villas-Boas a en effet révélé qu'il y avait peu de chances qu'il soit sur le banc de l'OM lors de la saison 2021-2022, alors qu'il est actuellement en fin de contrat. L'OM, 9e de L1, devra gagner mercredi soir à Lens (7e) pour recoller avec les équipes devant elle.