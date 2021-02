Sur C8, le fils de Bernard Tapie, Stéphane, a fait des révélations sur l'ailier de l'OM, en fin de contrat à la fin de la saison.





"(Florian) Thauvin, tout le monde est en train de le mettre au pilori, sauf que le garçon part en Angleterre (à Newcastle United, ndlr) et divise son salaire par deux pour revenir à l'OM (en , ndlr), et ça fait deux ans qu'il demande à être prolongé. On ne le prolonge pas. Et je vais être très honnête, je sais ce qu'il demande, il veut le même salaire que (Steve) Mandanda."



Stéphane Tapie doit évoquer l'ancienne rémunération du gardien de 35 ans, qui a baissé son salaire cette saison, comme Dimitri Payet. De fait, il touche à l'heure actuelle moins que Florian Thauvin, lequel émarge à 421 000 euros par mois, soit 5,1 millions d'euros par an.