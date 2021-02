Sur RMC, Daniel Riolo a plaidé pour un départ de Jacques-Henri Eyraud de la tête de l'OM.





"Il y a une vraie cassure, qui est définitive. Jacques-Henri Eyraud n'est plus soutenu par personne, ou en tout cas que par une petite minorité. Il ne peut plus se prévaloir d'un éventuel dialogue. Aujourd'hui, c'est terminé. (...) Plus personne ne peut plus travailler avec lui. Ce président ne représente personne, il n'est lié en rien à Marseille."



Des propos forts et pas nécessairement faux, tant Jacques-Henri Eyraud cristallise à l'évidence les tensions autour de l'OM. Arrivé en 2016, en même temps que Frank McCourt, l'actuel président du club fait face à une très large défiance de la part des supporters, qui sont notamment agacés par ses prises de paroles.