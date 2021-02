M6 propose de diffuser OM-PSG

La chaîne en clair a lancé un appel sur les réseaux sociaux, par la voix de son président, Nicolas de Tavernost.





Sur son compte Twitter, le patron de M6 a offert ses services à la LFP : "Après cet appel d'offres infructueux et afin de ne pas priver le public du match OM-PSG, M6 réitère sa proposition à la LFP de diffuser le match ce dimanche."



Cette proposition n'a cependant que peu de chance d'aboutir : le match devrait être retransmis, sauf surprise, sur la chaîne Mediapro, qui diffuse actuellement les matchs de championnat en attendant qu'un nouveau diffuseur soit choisi. L'appel d'offres ayant été infructueux, comme l'a dit Nicolas de Tavernost, ce changement pourrait intervenir plus tard en ce mois de février.



Victorieux au match aller, au Parc des Princes, sur le score de 1-0, l'OM va recevoir le PSG, dimanche soir (21h), dans un contexte tendu, une semaine et un jour après les incidents à la Commanderie. Avant cela, Marseille ira à Lens, demain soir (21h), dans le cadre d'un match en retard.