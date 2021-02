Sur La Chaîne L'Equipe, la journaliste Carine Galli a révélé qu'elle ne croyait pas Frank McCourt disposé à se séparer de Jacques-Henri Eyraud.





"La position de Jacques-Henri Eyraud est-elle encore tenable ? C'est impossible de répondre... Ce qu'il a vécu samedi, c'est lamentable. Il est là depuis octobre 2016. La greffe n'a jamais pris. Très vite, les supporters se sont moqués de lui avec ses Power Point, la tisane et compagnie... Il n'y a jamais eu une osmose et un vrai lien entre le président et Marseille. Mais pourquoi Frank McCourt céderait ? Il ne doit pas céder à des supporters casseurs... Si McCourt avait viré Eyraud, ça n'aurait pas été surprenant. Il a raté les mercatos, il n'y a plus d'argent. Le bilan de JHE n'est pas bon. Là, Eyraud se retrouve exactement dans la même situation que les directions précédentes, avec des joueurs en fin de contrat, des salaires impossibles à sortir... Ce que l'OM avait vécu avec (Vincent) Labrune, Eyraud le revit des années après. Est-ce que Marseille a grandi en quatre ans ? Non ! Car le club repart encore sur un nouveau projet..."



André Villas-Boas, dans une conférence de presse la semaine dernière, avait effectivement annoncé que la saison prochaine serait une année zéro pour l'OM. Espérons que le club reparte sur de bonnes bases, tant la position actuelle semble désastreuse, tant d'un point de vue sportif qu'au niveau de la gouvernance.