Le président de Rennes, Nicolas Holveck, a été interrogé par la presse sur le report du match contre l'OM, samedi dernier, qu'il a accepté très rapidement.





"Sachant qu'on avait aucune chance d'obtenir quoi que ce soit, est-ce qu'il était intelligent de mettre en jeu la sécurité de mes joueurs ? La décision de prendre acte du report du match a été très rapide. C'est juste une décision de bon sens. Je comprends que les supporters soient déçus. On n'avait aucune chance d'obtenir quoi que ce soit. Rajouter du chaos au chaos pour rien, ce n'est pas ma conception."



Le match retour de L1 entre l'OM et Rennes, qui devait se jouer samedi dernier, à 21h, a été annulé à cause des incidents survenus dans la journée à la Commanderie. Le match se jouera à une date ultérieure, pour l'instant inconnue.



L'OM est actuellement 9e de L1 (avec 20 matchs joués sur 22 possibles), alors que Rennes est 5e, avec 4 points d'avance sur Marseille (et avec 21 rencontres disputées).