Di Meco demande à Eyraud de partir

Sur les ondes de RMC, Eric Di Meco a lancé un appel à l'actuel président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud.





"Chaque fois qu'il parle, ça creuse encore un peu plus l'écart qu'il y a entre lui et les supporters. Ils sont irréconciliables, le président creuse le fossé qui existe entre les supporters et lui à chaque prise de parole. Il va être difficile pour lui de gouverner. J'ai l'impression qu'il n'aime pas les supporters de cette ville, j'ai l'impression qu'il n'aime pas l'histoire du club qu'il dirige. Ne restez pas président. Comment tu peux être président d'un club si tu n'aimes pas la ville dans laquelle est ce club, les supporters qui supportent ce club et l'histoire de ce club ? Ne restez pas là."



La défiance entre les supporters et le président de l'OM ayant atteint leur paroxysme avec l'envahissement de la Commanderie, le week-end dernier, le départ de Jacques-Henri pourrait, semble-t-il, ramener un peu de calme autour de l'équipe.